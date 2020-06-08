Путин приказал проработать вопрос о финансировании лечения детей

Президент России Владимир Путин распорядился проработать вопрос о финансировании лечения дорогими лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями.
Мы сегодня знаем, что не все субъекты РФ, к чьим полномочиям отнесено финансовое обеспечение приобретения этого лекарственного препарата, могут себе позволить [это] с учетом имеющихся у них финансовых ограничений, особенно сейчас. И мы с вами тогда обсуждали, что мы могли бы использовать три источника финансового обеспечения, для того чтобы решить эту проблему, — отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Она также подчеркнула всю значимость данной проблемы.
Если вы дадите такое поручение, мы его с удовольствием проработаем, — обратилась она к Путину.
Президент одобрительно отреагировал на это и заявил о необходимости сделать это.
Как информировал NEWS.ru, в декабре 2019 года Голикова предложила увеличить финансирование лечения детей за границей.
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