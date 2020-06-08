Путин приказал проработать вопрос о финансировании лечения детей

https://static.news.ru/photo/dae3cf22-a996-11ea-9297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин распорядился проработать вопрос о финансировании лечения дорогими лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями.

Мы сегодня знаем, что не все субъекты РФ, к чьим полномочиям отнесено финансовое обеспечение приобретения этого лекарственного препарата, могут себе позволить [это] с учетом имеющихся у них финансовых ограничений, особенно сейчас. И мы с вами тогда обсуждали, что мы могли бы использовать три источника финансового обеспечения, для того чтобы решить эту проблему, — отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Она также подчеркнула всю значимость данной проблемы.

Если вы дадите такое поручение, мы его с удовольствием проработаем, — обратилась она к Путину.

Президент одобрительно отреагировал на это и заявил о необходимости сделать это.

Как информировал NEWS.ru, в декабре 2019 года Голикова предложила увеличить финансирование лечения детей за границей.