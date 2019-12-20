https://static.news.ru/photo/ba38a2d2-2315-11ea-9302-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила пересмотреть объёмы финансирования лечения детей из России в клиниках за пределами страны.

По словам чиновницы, у Минздрава есть средства на то, чтобы отправлять на лечение за рубеж детей и взрослых, но ведомство может испытывать недостаток финансовых ресурсов.

Голикова также отметила, что российские клиники в крупных городах располагают возможностями, достаточными для лечения сильных заболеваний. Однако основная проблема состоит в коммуникации между родителями болеющих детей и этими медучреждениями, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что треть россиян платят за бесплатное лечение. При этом десятая часть респондентов опроса ФОМС и Всероссийского союза страховщиков, не усмотрели в этом нарушения их прав.