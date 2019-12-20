Вице-премьер Татьяна Голикова предложила пересмотреть объёмы финансирования лечения детей из России в клиниках за пределами страны.
По словам чиновницы, у Минздрава есть средства на то, чтобы отправлять на лечение за рубеж детей и взрослых, но ведомство может испытывать недостаток финансовых ресурсов.
Голикова также отметила, что российские клиники в крупных городах располагают возможностями, достаточными для лечения сильных заболеваний. Однако основная проблема состоит в коммуникации между родителями болеющих детей и этими медучреждениями,
Ранее NEWS.ru писал, что треть россиян платят за бесплатное лечение. При этом десятая часть респондентов опроса ФОМС и Всероссийского союза страховщиков, не усмотрели в этом нарушения их прав.
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