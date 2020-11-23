Правительственный вальс: надо ли ждать новых отставок министров

Наш вальс министров, видимо, будет продолжаться на фоне начавшейся кампании по очередному сокращению штатов органов госуправления. Собственно, мы уже писали, что некогда неформальный глава либерального блока в кабинете министров Антон Силуанов буквально сам провоцирует свою отставку, откровенно идя против нового тренда в правительственной политике. То он предлагает сократить бюджетное финансирование силовых структур, то выступает против выделения миллиардов на бесплатное горячее питание младших школьников. А это ведь инициатива, выдвинутая самим президентом. Или откровенно тормозит перечисление значительных средств на цели национальных проектов, основы нынешней экономической политики.

Но до недавнего времени все подобные разговоры носили исключительно умозрительный характер — мало ли какие трюки позволяли себе в разное время наши министры. Но вот пришло сообщение, что президент лично принял молодого главу ФНС Даниила Егорова, как мы помним, преемника нынешнего премьера на его прежнем поприще. Сам акт такого визита по нынешним ковидным временам — уже достижение. Но он дал пищу для предположений о том, что именно Егоров — доверенное лицо премьера и вообще близкий к Михаилу Мишустину чиновник — вполне может занять пост министра финансов, будучи деятелем, посвящённым во все финансовые тайны страны. Притом что уже сейчас досужих расследователей вполне может заинтересовать история приобретения его с женой шести официальных квартир. И по потенциальному выдвиженцу может быть нанесён предварительный компрометирующий удар. Слишком большие ставки в такой игре.

Максут Шадаев Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, квартиры не особый по нынешним временам грех. А вот, как утверждают некоторые Telegram-каналы, на министра Максута Шадаева появился неожиданный компромат. Самое примечательное, что всплыл он именно в тот момент, когда глава Минцифры оказался на пороге роста своего влияния, поскольку в его министерство вливаются штаты и функции двух ликвидируемых агентств — Роспечати и Россвязи. А это немаловажный фактор чиновничьего влияния, поскольку та же Роспечать распределяет гранты среди всевозможных средств массовой информации, что приобретает особый вес накануне важного цикла выборов. Так что в результате затеянных в правительстве реформ значение Минцифры возрастает, что делает позицию министра ещё более значительной и привлекательной для разных башен.

А потому не следует недооценивать вброс о том, что при проведении неких оперативных мероприятий в компьютере заместительницы Шадаева в бытность его ещё главой Минсвязи Московской области якобы найдены, видимо, страховочные записи. А из них следует, что Шадаев с заместительницей занимался сбором дани с МФЦ, а может быть, и с иных подотчётных структур.

Словом, если эти сведения верны, то карьера самого Максута Шадаева может быть поставлена под серьёзный вопрос. Тем более, как мы отмечали выше, его пост во главе Минцифры становится ещё более привлекательным и значимым в силу приобретаемых новых функций и влияния. Вот такая, возможно, грядёт неожиданная развязка.

Не придётся даже ждать девять лет, как в случае с Михаилом Менем. Кстати, неизвестно, какие показания и на кого персонально будет готов дать сам Мень ради собственного выхода из-под огня. Так что в правительстве могут быть серьёзные перемены и в силу желания самого Михаила Мишустина привести в свой кабинет своих же доверенных и проверенных людей, и по причине вскрывающихся коррупционных дел. Пока же принято считать, что акция против Меня в некотором смысле предупреждение и его нынешнему начальнику, главе Счётной палаты Алексею Кудрину, который, дескать, слишком настойчиво стал намекать на свои премьерские амбиции.

А тут ещё пришла весть о том, что вопреки высоким рекомендациям в разгар пандемии руководство МИД решило устроить широкое празднование Нового года с вручением множества подарков. Возникает резонный вопрос: с чего это такой пир во время новой чумы? Уж не Сергей ли Лавров решил так попрощаться с коллективом? Вот уж кого всем политологическим хором провожают с момента его семидесятилетия. Да пока всё зря.