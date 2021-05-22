Правила эвакуации автомобилей изменят в Госдуме

https://static.news.ru/photo/a1e86c76-bc16-11eb-8f21-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутаты от ЛДПР хотят изменить правила эвакуации автомобилей. Согласно новому закону, оплачивать вред при эвакуации и хранении машины на автостоянке должна организация.

Законопроект о компенсации вреда вследствие принудительного помещения на автостоянку вносит фракция ЛДПР. Об этом пишет в своём Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат уверен, что новый законопроект позволит защитить права автовладельцев в случае перемещения машины или её хранения на автостоянке. За отказ от возмещения вреда Нилов предлагает ввести административный штраф, сумма которого для организации должна составить 300 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы и создатель межрегиональной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков рассказал, на каких правах автовладельцы могут бесплатно забрать машину со штрафстоянки. Дело в том, что требовать деньги за нахождение авто на этой стоянке уже само по себе незаконно.