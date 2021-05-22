Депутат ГД рассказал, как можно бесплатно забрать машину со штрафстоянки

Депутат Госдумы и создатель межрегиональной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков рассказал, на каких правах автовладельцы могут бесплатно забрать машину со штрафстоянки. Дело в том, что требовать деньги за нахождение авто на этой стоянке уже само по себе незаконно, пишет URA.RU.
Такой закон
Неправильно была организована схема дорожного движения, например, или тебя эвакуировали не из-под знака. Бывали и такие случаи, когда человек ставит машину, ничего не нарушая, а его тем не менее увозят. Поэтому требовать деньги заранее незаконно, человек может бесплатно взять машину, — заявил Лысаков.
Парламентарий добавил, что ему удалось внести отмену предоплаты за возврат авто со штрафстоянки в законопроект о тарификации оплаты при эвакуации. Но до сих пор даже не все прокуроры знают этот закон, включая «некоторых прокуроров Санкт-Петербурга», отмечает Лысаков.
Казалось бы, достаточно всем известная культурная столица, а прокуроры не знают о том, что федеральный закон вступил в силу. Это было несколько лет назад, когда ко мне обратилась женщина по поводу того, что ей не выдали машину на штрафстоянке, и прокуроры в ответе уверяли меня, что всё по закону, всё правильно, — пояснил депутат.
Как сообщалось ранее, комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила поправку, лишающую субъекты РФ возможности регулировать стоимость мест на платных стоянках на дорогах региональной и местной подведомственности.