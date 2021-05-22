Депутат ГД рассказал, как можно бесплатно забрать машину со штрафстоянки

https://static.news.ru/photo/991c3f06-bb4d-11eb-a491-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы и создатель межрегиональной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков рассказал, на каких правах автовладельцы могут бесплатно забрать машину со штрафстоянки. Дело в том, что требовать деньги за нахождение авто на этой стоянке уже само по себе незаконно, пишет URA.RU.

Такой закон появился ещё в прошлом созыве парламента. В нём было указано, что нельзя заранее брать деньги, так как виновным автовладельца может признать только суд. И суд, к примеру, может решить, что правы не эвакуаторщики, которые утащили машину, а её владелец.

Неправильно была организована схема дорожного движения, например, или тебя эвакуировали не из-под знака. Бывали и такие случаи, когда человек ставит машину, ничего не нарушая, а его тем не менее увозят. Поэтому требовать деньги заранее незаконно, человек может бесплатно взять машину, — заявил Лысаков.

Парламентарий добавил, что ему удалось внести отмену предоплаты за возврат авто со штрафстоянки в законопроект о тарификации оплаты при эвакуации. Но до сих пор даже не все прокуроры знают этот закон, включая «некоторых прокуроров Санкт-Петербурга», отмечает Лысаков.

Казалось бы, достаточно всем известная культурная столица, а прокуроры не знают о том, что федеральный закон вступил в силу. Это было несколько лет назад, когда ко мне обратилась женщина по поводу того, что ей не выдали машину на штрафстоянке, и прокуроры в ответе уверяли меня, что всё по закону, всё правильно, — пояснил депутат.

Как сообщалось ранее, комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила поправку, лишающую субъекты РФ возможности регулировать стоимость мест на платных стоянках на дорогах региональной и местной подведомственности.