Регионы РФ хотят лишить права устанавливать стоимость парковки

https://static.news.ru/photo/4d7daad8-a0ec-11eb-af8a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила поправку, лишающую субъекты РФ возможности регулировать стоимость мест на платных стоянках на дорогах региональной и местной подведомственности.

Если документ примут, методику расчёта стоимости парковки и максимальные показатели начнут утверждать только федеральные власти, рассказал журналистам член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев, передаёт «Интефакс».

По его мнению, законопроект исключает дублирование норм. Он добавил, что сейчас такие полномочия формально остаются и у руководства субъектов.

В начале апреля новые участки платной парковки начали действовать в Москве на 82 улицах. Также тарифы изменились на 193 улицах. Изменение показателей коснётся только 10% парковочных мест, загруженных сейчас на 96% и более. Здесь действует повышенный тариф — 380 рублей в час днём и 200 рублей в час ночью.

Ранее сообщалось, что автомобиль Анастасии Ивлеевой эвакуировали на штрафстоянку из-за неправильной парковки. На это блогер пожаловалась своим подписчикам в Instagram. По её словам, Lamborghini Aventador забрали в связи с тем, что она «поднакопила штрафов». За восемь месяцев Ивлеева нарушила ПДД почти 200 раз — превышала скорость, пересекала сплошную двойную, неправильно парковалась и разворачивалась в неположенных местах.