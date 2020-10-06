Постпред при ОЗХО: РФ не станет оправдываться из-за ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/d5fe19a8-081a-11eb-9df5-fa163e074e61_660.jpg Александр Шульгин Фото: MFA Russia/Global Look Press

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва не намерена оправдываться перед Западом из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, оправдываться просто «не в чем».

Несмотря на все сомнительного рода призывы к нам <...> провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и так далее, заявляем, что Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального, — цитирует дипломата ТАСС.

Шульгин отметил, что ситуация другая. Это, например, Германия всё-таки должна откликнуться на уже четыре подряд обращения Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи. Берлин обязан представить все материалы и вещественные доказательства, которые, на его взгляд, доказывают совершение преступления против гражданина РФ. Перенос вопроса в сферу ОЗХО обязует Берлин сотрудничать с Москвой «в конвенционном поле». В России ждут не формальной отписки по этому поводу, а «предметного ответа».

Российский дипломат указал и на другие ответственные за ситуацию стороны.

Это Швеция и Франция должны ответить нам на обращения, которые мы направили в их адрес в связи с тем, что у них якобы есть фактура, указывающая на отравление российского гражданина. Техсекретариат ОЗХО также обязан выполнять свои функции и реагировать на обращение к нему государства-участника, в частности России, за конкретными разъяснениями, — пояснил Шульгин.

Он добавил, что пока Москва не получит доказательства «отравления» Навального, она будет считать ситуацию «низкопробной провокацией». Тем более что выполняет абсолютно все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты ОЗХО считают: российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». ОЗХО заявила, что её анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Навального есть токсичные химикаты — биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Уточняется, что россиянина отравили не занесённой в список разновидностью «Новичка».