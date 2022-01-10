Посольство России в США отвергло заявления о дезинформации по переговорам

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Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг влияния губернаторов, в котором семь из 14 глав регионов оказались в зоне риска. Речь идёт о тех руководителях субъектов, которым в 2022 году предстоит принять участие в выборах, сообщают «Известия».

В число аутсайдеров попали главы Томской, Свердловской, Саратовской, Оренбургской, Кировской областей, а также руководители Карелии и Марий Эл. Лидируют в списке главы Москвы, Чечни, Тульской и других областей, что подтверждают...