Посольство России в США отвергло заявления о дезинформации по переговорам
Ксения Голуб
Ксения Голуб
07:25, 11 января 2022
Фото: RusEmbUSA/facebook.com
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Посольство РФ отвергает появившиеся заявления из США о том, что Москва может дезинформировать мировое сообщество о ходе дискуссий в Женеве. По словам российских дипломатов, такой подход американской стороны демонстрирует деградацию культуры переговоров. Как ранее сказала представитель Белого дома Джен Псаки, Вашингтон ожидает, что Россия будет лгать о результатах переговоров о стратегической стабильности.
Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога, —говорится в заявлении посольства РФ в США в Facebook.
В посольстве также отметили, что подход, демонстрируемый США, показывает только деградацию культуры ведении переговоров.
В свою очередь, ожидаем взаимной открытости и с американской стороны. Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнёров по консультациям. Тем более что такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров, — сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о том, что Москва на переговорах с Вашингтоном по вопросу предоставления гарантий безопасности не планирует отступать от озвученных ею же параметров.