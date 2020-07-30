Посол РФ: задержанные в Белоруссии россияне направлялись в другую страну

https://static.news.ru/photo/1a375fc2-d273-11ea-904b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: MFA Russia/Global Look Press

Задержанные под Минском граждане России следовали транзитом через республику в третью страну, имея трудовой договор с зарегистрированной в Белоруссии коммерческой фирмой. Об этом сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать, так как опоздали на рейс из национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну, — цитирует ТАСС дипломата.

Он назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных граждан РФ во внутренние дела Белоруссии. По его словам, в МИД республики уже направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным.

Посол также призвал СМИ не распространять непроверенную информацию, которая наносит ущерб союзническим отношениям РФ и Белоруссии.

Накануне Мезенцев заявил, что посольство России в Белоруссии запросит у компетентных органов данные о задержании 33 российских наёмников под Минском. На странице дипмиссии в Twitter сообщалось, что посольство собирается обратиться за разъяснениями к компетентным органам Белоруссии.

Позднее в Следственном комитете республики сообщили, что бойцы российской ЧВК Вагнера были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны. В отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам. Сотрудники российской военной компании были задержаны именно в рамках расследования этого дела.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет полной информации о ситуации с российскими «наёмниками», которые, предположительно, прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки перед выборами. По словам представителя Кремля, многое в этой истории остаётся непонятным. Он уточнил, что пока лидеры двух стран не связывались по этому поводу. Он отметил, что Белоруссия является ближайшим партнёром и союзником России.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.