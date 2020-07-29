Посол России в Минске прокомментировал задержание россиян из ЧВК Вагнера

Посольство России в Белоруссии запросит у компетентных органов данные о задержании 33 российских наёмников под Минском. Об этом заявил посол России в республике Дмитрий Мезенцев. По его словам, никаких официальных комментариев от белорусской стороны пока не поступало.
Посольство не располагает официальной информацией о задержании в Белоруссии граждан РФ, — сообщил он ТАСС.
На странице дипмиссии в Twitter сообщается, что посольство собирается обратиться за разъяснениями к компетентным органам Белоруссии.
О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь с 24 на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.
В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.
Задержание россиян прокомментировал глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников. По его словам, Россия никогда не вмешивалась во внутриполитические игры и всегда поддерживала белорусского лидера Александра Лукашенко, писал NEWS.ru.