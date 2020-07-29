В Госдуме отреагировали на задержание в Белоруссии российских наёмников

https://static.news.ru/photo/15ba21c0-d19f-11ea-b9d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников прокомментировал задержание в Белоруссии российских наёмников из ЧВК Вагнера, которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед выборами. По его словам, Россия никогда не вмешивалась во внутриполитические игры и всегда поддерживала белорусского лидера Александра Лукашенко.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь с 24 на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК «Вагнер». В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. Официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович заявил, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании боевиков.

9 августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства. Действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, пользуется поддержкой 72,3% граждан республики. Две недели назад за него готовы были проголосовать 69,4% жителей страны, писал NEWS.ru.