Аналитики предрекают Лукашенко безоговорочную победу на выборах

https://static.news.ru/photo/c95a7518-3ccb-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, собирает 72,3% поддержки граждан республики. Две недели назад за него готовы были проголосовать 69,4% белорусов.

Рейтинги остальных кандидатов на высший пост в стране не превышают вместе 10%. Таковы результаты телефонного опроса почти 1,9 тыс. человек, проведённого аналитическим центром Ecoom 23–27 июля по заказу белорусского телеканала ОНТ, сообщается на его сайте.

Основным конкурентом Лукашенко пока является Светлана Тихановская. Ей готовы отдать свои голоса 7,5% граждан. Каждый из остальных кандидатов не набирает больше 2% голосов белорусов: Анна Канопацкая — 1,6%, Андрей Дмитриев — 0,7%, Сергей Черечень — 0,2%.

Опрос показал, что на избирательные участки 9 августа 2020 года готовы прийти 89,5% граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиция Александру Лукашенко похоже решила использовать оставшееся до выборов время, чтобы окончательно отдать все козыри ему в руки. Сперва один из главных конкурентов главы государства Валерий Цепкало уехал в Москву, чем ещё больше спровоцировал спекуляции о «российском вмешательстве» в политику Минска. А теперь и Светлана Тихановская, оставшаяся основным соперником Лукашенко, фактически заявила об отсутствии политических амбиций.