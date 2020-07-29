Задержанные в Белоруссии наёмники ЧВК Вагнера оказались россиянами

Стало известно о задержании в Белоруссии 32 боевиков иностранной ЧВК. Как рассказали в правоохранительных органах, они являются гражданами РФ и членами ЧВК Вагнера.
По информации БелТА, в ночь с 24 на 25 июля они
При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех — три больших тяжёлых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Предположительно, они прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Как сообщили в администрации санатория, где остановились приезжие, группа привлекла к себе внимание странным поведением. Они держались обособленно, не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома в ночь на 29 июля они были задержаны. Ещё одного человека обнаружили и задержали на юге страны.
Официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович заявил, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию,
9 августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства. Действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, пользуется поддержкой 72,3% граждан республики. Две недели назад за него готовы были проголосовать 69,4% жителей страны, писал NEWS.ru.
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