Задержанные в Белоруссии наёмники ЧВК Вагнера оказались россиянами

https://static.news.ru/photo/89eff178-d195-11ea-8dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стало известно о задержании в Белоруссии 32 боевиков иностранной ЧВК. Как рассказали в правоохранительных органах, они являются гражданами РФ и членами ЧВК Вагнера.

По информации БелТА, в ночь с 24 на 25 июля они заселились в одну из гостиниц Минска и должны были выселиться 25 июля. Однако группа покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех — три больших тяжёлых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Предположительно, они прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Как сообщили в администрации санатория, где остановились приезжие, группа привлекла к себе внимание странным поведением. Они держались обособленно, не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома в ночь на 29 июля они были задержаны. Ещё одного человека обнаружили и задержали на юге страны.

Официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович заявил, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, отмечает РИА Новости.

9 августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства. Действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, пользуется поддержкой 72,3% граждан республики. Две недели назад за него готовы были проголосовать 69,4% жителей страны, писал NEWS.ru.