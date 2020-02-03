В посольстве КНР в Москве прошла пресс-конференция по вопросу вспышки нового коронавируса. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заверил, что благодаря чрезвычайным мерам, предпринятым его страной, скоро ситуацию удастся переломить. Китайские дипломаты также уточнили, почему они не передали российской стороне штамм вируса и как собираются сотрудничать с нашей страной в борьбе с эпидемией.

По словам Чжан Ханьхуэя, причиной эпидемии стало то, что вирус объявился внезапно и совпал с празднованием китайского Нового года. В это время множество китайцев ездят навещать родственников, поэтому новогоднее время в Китае считается самой массовой миграцией в мире. На сегодняшний день подтверждено 17 205 случаев заболевания, из которых 2296 тяжёлые. При этом 21 558 человек находится под присмотром с подозрением на инфекцию. Коронавирус унёс жизни 361 человека, но посол особенно подчеркнул, что при этом 475 человек выздоровели.

Поскольку есть уже конкретные меры лечения, очень много больных выписались из госпиталя, — подчеркнул Чжан Ханьхуэй. — Восемь институтов уже производят новые виды тестов для быстрого установления этого заболевания. Уже выделили штаммы вирусов. По словам специалистов, на этой основе можно сделать попытку производства вакцины.

Не сложно догадаться, что пресс-конференция созывалась, чтобы погасить панику по поводу нового вида заболевания. Китайские дипломаты заверили, что властям их страны удалось крепко запереть инфекцию внутри КНР и перекрыть каналы распространения вируса, а рост числа заболевших происходит в основном в закрытой провинции Хубэй, где и зародилась эпидемия.

Татьяна Голикова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В посольстве также много говорили о сотрудничестве с Россией по этому вопросу и даже показали видео, записанное российской молодёжью в поддержку китайцев. Представители КНР выразили нашей стране благодарность за готовность предоставить гуманитарную помощь и специалистов, которые, если верить их словам, прибудут в Поднебесную уже 4 февраля. Тем нем менее вице-премьер Татьяна Голикова 3 февраля заявила, что Китай до сих пор не передал России штамм нового коронавируса.

Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона не представила нам возможности воспользоваться её данными в части вакцины и в части штамма, поэтому мы из доступных нам источников, из того, что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся, — уточнила Голикова после заседания оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

Корреспондент NEWS.ru попросил посла Китая пояснить ситуацию.

Просьбу [российской стороны] мы уже передали в нашу страну, — ответил Чжан Ханьхуэй. — Наши учёные только недавно выделили отдельные штаммы вируса. По этому вопросу поддерживаются контакты между нашими профильными ведомствами. К тому же российская делегация скоро приедет в Китай и думаю, что наши специалисты будут на месте обмениваться мнениями.

В посольстве заявили, что с пониманием относятся к мерам России по борьбе с инфекцией — частичному закрытию границы, отмене части авиарейсов и железнодорожного сообщения. Однако в заявлениях китайских дипломатов содержался и намёк на то, что они бы не хотели, чтобы Россия шла дальше, то есть полностью рубила контакты с охваченным болезнью соседом, как это уже сделали некоторые страны.

Xu Yu/XinHua/Global Look Press

Мы хотим, чтобы меры России были адекватными нуждам борьбы с эпидемией, — подчеркнул посол, отметив, что необходимости полностью останавливать пассажиропоток и обмен товарами нет.

Дипломат выразил надежду, что коронавирус не повлияет на российско-китайскую торговлю, и в будущем она будет только расти. По его словам, очень скоро, может быть, в течении 5-10 дней в борьбе с болезнью наступит переломный момент.

Уже виднеется свет в другом конце тоннеля, — оптимистично и несколько двусмысленно заключил Чжан Ханьхуэй.

Между тем Россия официально приравняла новый коронавирус по степени опасности к чуме. Среди дополнительных мер против эпидемии в нашей стране были озвучены такие, как отмена чартерных рейсов в Китай, ввод временного ограничения на ввоз оттуда растений и животных и, возможно, депортация заболевших иностранных граждан.