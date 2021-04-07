Полный запрет на второе гражданство введут для российских чиновников

https://static.news.ru/photo/8e0d7d24-9824-11eb-970a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским муниципальным и государственным служащим введут полный запрет на второе гражданство. Соответствующий законопроект был инициирован президентом Владимиром Путиным в нормах обновлённой Конституции.

Законопроект планируется обсудить перед вторым чтением на заседании Комитета по государственному строительству и законодательству 8 апреля. Согласно новым правилам, чиновники будут обязаны сообщать о действии российского гражданства и о приобретении права на проживание за границей, сообщает «Парламентская газета».

Запрет коснётся военных, таможенников, сотрудников МЧС, ФСИН, МВД, СКР, а также депутатов, губернаторов, главу Центробанка и других. Законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме. При этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что работа в этой сфере будет продолжена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все документы бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, необходимые для получения им гражданства РФ, уже готовы. Вскоре бумаги будут переданы на рассмотрение. Об этом 18 марта в разговоре с журналистами сообщил представляющий интересы Сноудена в России адвокат Анатолий Кучерена.