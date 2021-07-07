Политолог: Россию могут втянуть в новую войну Армении и Азербайджана

Россию могут втянуть в новый конфликт между Арменией и Азербайджаном, если снова начнётся война, сообщили URA.RU политологи. Именно тревожную обстановку на границе Владимир Путин обсуждал с и. о. премьер-министра Николой Пашиняном 7 июля. По мнению экспертов, в той части переговоров, куда прессу не пустили, главы государств как раз обсуждали, как снизить градус напряжения.

Так, по словам доцента факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязова, причина непрекращающихся стычек в том, что Армения и Азербайджан так и не договорились о госгранице, когда после 44-дневной войны Карабах отошёл Азербайджану.

Также страны спорят о коридоре через Армению, который свяжет Баку с Нахичеванским эксклавом — регионом, отделённым от основной части Азербайджана и окруженным другими государствами.

Политолог Владимир Евсеев тоже считает, что Путин и Пашинян обсуждали, как погасить конфликт до того, как он перерастёт в очередную войну. Путина в первую очередь заботит, чтобы Москву не втянули в этот конфликт, отметил эксперт.

В случае вооруженного конфликта на территории Армении России придётся вмешиваться, так как в договоре о дружбе двух стран есть пункт о защите от нападения, — отметил Евсеев.

Он уверен, что правильным решением было бы размещение российских пограничников на границе Армении и Азербайджана. Часть из них охраняет территорию Армении на границе с Турцией. По словам политолога, возможно, речь пойдёт о постоянном присутствии российских военных, чтобы избежать провокаций с обеих сторон.

Ранее Пашинян сообщил Путину, что ситуация в Карабахе после введения российских миротворцев является стабильной, но очаги нестабильности возникают время от времени.