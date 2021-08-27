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Политолог рассказал об изменениях во власти в России

06:12, 29 августа 2021
Политолог рассказал об изменениях во власти в России Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Политолог и публицист Станислав Белковский заявил, что в России есть одной условие, чтобы произошли изменения во власти. Это случится, когда у людей сформируется критический запрос на реформы и преобразования, сообщает «Эхо Москвы».

По словам Белковского, президент Владимир Путин пришёл к власти закономерно и уйдёт таким же образом.

В стране будет сформирована критическая масса запроса на преобразование, на реформы. Это произойдёт не сегодня, это произойдёт завтра, потому что это будет сопряжено и со сменой поколений, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что на президентских выборах в 2024 году главе государства Владимиру Путину может составить конкуренцию сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин. По мнению политолога Станислава Белковского, писатель может объединить «Справедливую Россию» и КПРФ и выступить единым кандидатом от этого объединения.

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