Политолог рассказал об изменениях во власти в России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Соловьёв Live» на YouTube заявила, что Запад занял непонятную позицию по Афганистану, стараясь переложить ответственность за происходящие там события.

Удивительно наши западные партнёры формулируют своё отношение к этой ситуации. Они формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Это очень позиция неординарная, учитывая, сколько возможностей сделать выводы...