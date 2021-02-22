Политолог рассказал, чем грозит России выход Украины из договоров СНГ

https://static.news.ru/photo/f5300442-7658-11eb-b006-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выход Украины из договоров СНГ по авиации и использованию воздушного пространства прокомментировал политолог Ростислав Ищенко. Основатель Центра системного анализа уверен, что решение Киева никак не скажется на России.

Накануне украинские власти опубликовали указ о выходе из соглашений по гражданской авиации, подписанных в начале 90-х в Минске и Ташкенте. Но, по словам Ищенко, на Россию это не возымеет никакого эффекта, так как украинские самолёты не летают в РФ уже в течение лет шести. С октября 2015 года Россия не имеет с соседней страной никакого воздушного сообщения.

Точно не может нанести существенного ущерба выход из соглашения о гражданской авиации. Потому что никакой гражданской авиации нет. И никаких полётов нет, — цитирует эксперта KP.RU.

В качестве примера политолог привёл такой аргумент: если два человека договорились платить за обед поровну, но давно не обедают вместе, то ни для кого из них ничего не изменится, если вдруг один из участников откажется от этой договорённости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из международных договоров, заключённых в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Киев перестаёт быть участником соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключённого в декабре 1991 года в Минске. Документ тогда подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.