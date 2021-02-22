Зеленский подписал указ о выходе Киева из двух соглашений СНГ об авиации

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из международных договоров, заключённых в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает офис главы государства, Киев перестаёт быть участником соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключённого в декабре 1991 года в Минске. Документ тогда подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. По условиям соглашения воздушное пространство государств-участников рассматривается как единое. Подписанты также создали совет по авиации и использованию воздушного пространства.

Кроме того, в соответствии с указом Зеленского, Украина выходит из соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в Ташкенте теми же государствами. Этот документ оговаривает, что воздушное пространство стран-участниц будет свободно предоставляться для осуществления деятельности вооружённых сил СНГ.

Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины уведомить совет по авиации и использованию воздушного пространства СНГ о выходе Киева из двух соглашений.

Российский президент Владимир Путин в декабре 2020 года во время обсуждения с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуации в странах СНГ назвал это направление самым важным во «внешнеполитическом треке», писал NEWS.ru. Страны СНГ президент назвал самыми близкими для России и пояснил, что с ними у Москвы самые прочные связи.