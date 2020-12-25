Путин назвал направление СНГ самым важным во внешней политике

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Российский президент Владимир Путин во время обсуждения с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуации в странах Содружества Независимых Государств назвал это направление самым важным во внешнеполитическом треке.

Страны СНГ президент назвал самыми близкими для России и пояснил, что с ними у Москвы самые прочные связи.

Это соседи, это государства, с которыми нас связывает очень многое — многие годы, десятилетия, а иногда даже столетия пребывания в едином государстве. Здесь наши наиболее развитые экономические, культурные, гуманитарные связи, родственные, дружеские. В общем, это особое направление нашей работы на внешнеполитическом треке, — приводит слова Путина ТАСС.

Во время совещания российский лидер предложил также заслушать доклады коллег по различным направлениям во внешней политике СНГ и скорректировать работу в этом направлении так, как это будет востребовано и в наступающем 2021 году.

Путин на саммите стран СНГ, который проходил в формате видеоконференции 18 декабря, прокомментировал попытки внешнего вмешательства в дела стран СНГ в 2020 году. Российский лидер назвал эту ситуацию серьёзным вызовом. Он не стал подробно рассматривать этот вопрос, однако отметил его существенность. До этого президент выступил с большой пресс-конференцией и также высказался об этой ситуации. Он, в частности, оценил положение дел в Белоруссии. Путин сравнил вмешательство извне во внутреннюю политику государства с гранатой, которая «не помогает никогда».

В пятницу Путин также поручил рассмотреть вопрос о проведении в стране в 2023-м Года математики, сообщал NEWS.ru.