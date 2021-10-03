«Это миф»: политолог о заявлениях Киева по достаточным запасам газа

Украинцев ожидают «холодные батареи» этой зимой из-за отсутствия достаточных запасов газа в подземных хранилищах Украины, считает политолог Ольга Орлова. Тем не менее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в подземные газовые хранилища государства закачано 18 миллиардов кубометров газа и что горючего хватит, даже если Россия «перекроет кран», пишет «Экономика сегодня».

Хотя на Украине заявляют о том, что в их газовых хранилищах достаточно газа для полноценного отопительного сезона, — это миф. Очевидно, что целую зиму отапливаться украинцы не смогут, как и не смогут покупать дополнительное голубое топливо из-за отсутствия денег в государственном бюджете, — отметила Орлова.



Она выразила уверенность в том, что «примерно через месяц-два», когда «ударят сильные морозы», Киев будет обвинять именно Москву в недостаточном количестве газа для отопления украинских квартир. Орлова добавила, что зарубежные трейдеры, хранившие газ в хранилищах Украины, скорее всего уже реэкспортировали его в другие страны для продажи, так как это достаточно распространённая практика.

Ранее Украина побила исторический антирекорд по ценам на газ в стране. Согласно данным торгов Украинской энергетической биржи, тысячу кубометров газа можно было приобрести за $1447.