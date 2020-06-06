Политолог объяснил атаку США на ЧВК Вагнера

https://static.news.ru/photo/c62a194c-a77f-11ea-864c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

Информационная атака против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» свидетельствует о беспомощности Запада, потерпевшего фиаско на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его словам, Белый дом допустил немало ошибок и теперь ему необходимо переложить вину на кого-то другого, и российская ЧВК хорошо подходит на роль внешнего «врага».

Штаты демонизируют эту компанию и её невиданную силу, которая сносит американский глобалистский проект с лица Земли, — цитирует политолога KP.RU.

Коровин добавил, что «Вагнер» — это бренд и образ русского патриотизма, отличительными качествами которого являются доблесть, честь и отстаивание интересов своего государства.

По мнению политолога, «вагнеровцев» можно считать миротворцами, которые защищают обездоленных и униженных людей, а США сейчас связывают с ними свои неудачи, поскольку Россия старается стабилизировать обстановку в Ливии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва опровергает участие наёмников в ливийском конфликте, аргументируя это тем, что в данной североафриканской стране «военных нет». Однако позиция с подменой понятий «наёмник/военный» инерционна: вслед за облетевшими мир видео- и фотодоказательствами вывода россиян на автомобилях из района Тархуна против России зреет новое обвинение — нарушение эмбарго ООН на поставку вооружений.