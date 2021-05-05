Politico: Байден и Путин могут встретиться в Праге

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина может пройти в столице Чехии Праге. Этого не исключают бывшие американские официальные лица, сообщает Politico.
Издание
Также в списке мест для предстоящего саммита значатся столицы Азербайджана, Исландии и Словении. При этом источники Politico не исключают, что в итоге встреча Байдена и Путина пройдёт в столице, которая сейчас считается «тёмной лошадкой».
Ранее стало известно, что Джо Байден рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным в июне. Именно на первый летний месяц у хозяина Белого дома запланирован визит в Европу. Саммит глав США и России должен пройти в одной из европейских стран. Известно, что Байден намерен посетить саммит G7 в Британии (он пройдёт 11–13 июня) и саммит НАТО в Бельгии (14 июня).