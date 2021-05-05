Politico: Байден и Путин могут встретиться в Праге

https://static.news.ru/photo/e954c32e-ae02-11eb-a50a-96000091f725_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина может пройти в столице Чехии Праге. Этого не исключают бывшие американские официальные лица, сообщает Politico.

Издание отмечает , что Прага в апреле 2021 года предлагалась в качестве места проведения саммита РФ — США Яном Гамачеком, тогдашним исполняющим обязанности главы МИД Чехии. Однако это было ещё до того, как случился дипломатический скандал между Прагой и Москвой.

Также в списке мест для предстоящего саммита значатся столицы Азербайджана, Исландии и Словении. При этом источники Politico не исключают, что в итоге встреча Байдена и Путина пройдёт в столице, которая сейчас считается «тёмной лошадкой».

Ранее стало известно, что Джо Байден рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным в июне. Именно на первый летний месяц у хозяина Белого дома запланирован визит в Европу. Саммит глав США и России должен пройти в одной из европейских стран. Известно, что Байден намерен посетить саммит G7 в Британии (он пройдёт 11–13 июня) и саммит НАТО в Бельгии (14 июня).