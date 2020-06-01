Полиция в Забайкалье начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские начали искать авторов надписи «Путинвор», которая в ночь на 1 июня появилась на сопке в забайкальском райцентре Агинское. Гигантские буквы появились вместо названия посёлка и поздравления с юбилеем Победы.

По информации источников «МК в Чите» в органах местной власти, «правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина».

Многие из нас стали очевидцами крайне неприятного и глупого инцидента по изменению надписи «Агинское» на склоне горы. <...> Если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции — это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш посёлок, за всех наших хороших и добрых людей, — цитирует издание «Чита.ру» главу посёлка Андрея Дашина.

Надпись, которую посчитали оскорбление президента Владимира Путина, убрали.

Как писал NEWS.ru, в мае в официальном аккаунте Государственной гражданской службы Великобритании появилась «самовольная» запись с критикой работы премьера Бориса Джонсона и его правительства.