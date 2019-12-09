https://static.news.ru/photo/2f2f440c-19b5-11ea-bd88-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Железной леди Путина» прозвали сербские журналисты депутата Государственной думы от Крыма Наталью Поклонскую. Так её стали звать после визита в составе официальной делегации, рассказал депутат Народной скупщины Сербии Александр Шешель.

По его словам, жители республики с особым интересом и теплотой встречали крымчан. От отметил, что «за время визита было много как знаковых, так и интересных моментов», передаёт РИА Новости.

Поклонская, как оказалась, о новом прозвище не только знает, но и относится к нему ответственно. Такая характеристика, заявила она, является стимулом для достижения хороших результатов работы на международных площадках.

Ранее, как писал NEWS.ru, Поклонская назвала смехотворными претензии по крымскому референдуму 2014 года. Она напомнила, что Украина сама отказалась от Крыма и проживающих на полуострове людей, устроив череду блокад.