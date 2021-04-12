Поклонская попала под капельницу

https://static.news.ru/photo/2586839e-9bc2-11eb-8167-96000091f725_660.jpg Фото: nv_poklonskaya/instagram.com

Депутат Госдумы Наталья Поклонская переполошила поклонников, опубликовав своё фото в больнице. Политик находилась под капельницей.

Отхожу от ваших комментариев, — пошутила она в Instagram.

Поклонская не стала уточнять, при каких обстоятельствах на самом деле обратилась за медицинской помощью. Пользователи соцсети, в свою очередь, пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Поклонская ответила членам Общественной палаты ДНР, призвавшим не допускать бывшего прокурора на выборы в Госдуму. Общественники сослались на некие оскорбительные высказывания, которые якобы допускает в адрес жителей Донбасса Поклонская.