Поклонская попала под капельницу

Депутат Госдумы Наталья Поклонская переполошила поклонников, опубликовав своё фото в больнице. Политик находилась под капельницей.
Отхожу от ваших комментариев, — пошутила она в Instagram.
Поклонская не стала уточнять, при каких обстоятельствах на самом деле обратилась за медицинской помощью. Пользователи соцсети, в свою очередь, пожелали ей скорейшего выздоровления.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Поклонская ответила членам Общественной палаты ДНР, призвавшим не допускать бывшего прокурора на выборы в Госдуму. Общественники сослались на некие оскорбительные высказывания, которые якобы допускает в адрес жителей Донбасса Поклонская.