Поклонская ответила обидевшимся на неё общественникам ДНР

https://static.news.ru/photo/29bfb0e6-8e86-11eb-9fb6-96000091f725_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Поклонская ответила членам Общественной палаты ДНР, призвавшим не допускать бывшего прокурора на выборы в Госдуму. Общественники сослались на некие оскорбительные высказывания, которые якобы допускает в адрес жителей Донбасса Поклонская.

Депутат не стала молчать и ответила представителям востока Украины. Поклонская уверяет, что информация об оскорблениях с её стороны недостоверна, она никогда не говорила обидные реплики в адрес погибших людей и тем более не призывала Донбасс присоединиться к Украине, приводит слова бывшего прокурора Крыма РИА Новости.

Исключительно жители Донбасса имеют право решать этот вопрос, — пояснила Поклонская свою позицию.

И это должны быть не представители власти, считает депутат ГД, которые нашли способ «улучшить своё финансовое состояние в условиях войны», а обычные люди. Поклонская добавила, что всегда будет защищать интересы и права простых жителей Донбасса, независимо от их политических взглядов.

Бывший прокурор Крыма призвала общественников «заканчивать войну», а не заниматься демагогией на тему «кто больше русский».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Общественная палата ДНР обратилась к главе Крыма Сергею Аксёнову с просьбой не выдвигать кандидатуру депутата Государственной думы Натальи Поклонской на новый срок. В организации сочли деструктивными последние высказывания парламентария, в которых она скептически отзывалась об идее распространения «русского мира».