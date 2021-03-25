Общественники ДНР пожаловались Аксёнову на Поклонскую

https://static.news.ru/photo/bb116d26-8d89-11eb-b6d0-96000091f725_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественная палата самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к главе Крыма Сергею Аксёнову с просьбой не выдвигать кандидатуру депутата Государственной думы Натальи Поклонской на новый срок. В организации сочли деструктивными последние высказывания парламентария, в которых она скептически отзывалась об идее распространения «русского мира».

Авторы обращения напомнили , «с каким воодушевлением и порывом крымчане шли на референдум за воссоединение с Российской Федерацией». В то время Поклонская стала одним из символов Крымской весны. Однако теперь она заявляет, что Украина вынудила Крым вернуться в состав России. С такой формулировкой в ДНР категорически не согласны.

Заявление Натальи Поклонской о том, что жители Донбасса не знают своей цели, не соответствует действительности. Наша дорога одна — путь домой, в Российскую Федерацию, и принятая недавно Доктрина «Русский Донбасс» — очередное этому подтверждение, — сказано в тексте обращения.

В 2014 году на защиту родного края встали обычные учителя, врачи, шахтёры и металлурги, которые без оружия в руках пытались остановить украинские танки, а в ответ получали удары авиацией и артиллерией, написали общественники. На этом фоне высказывания депутата Госдумы о том, что «кто-то за нас надевает военную форму», показались авторам обращения оскорбительными.

Ранее, как писал NEWS.ru, Поклонская призвала не распространять «русский мир» на весь свет вплоть до планеты Марс. Она подчеркнула, что обычные жители Донбасса не за Украину и не за Россию, а за мирную жизнь, однако в регион уже семь лет приезжают «ура-патриоты», которые своими идеями и действиями наносят только вред.

Незадолго до этого Поклонская заявила о планах продолжить политическую карьеру и принять участие в выборах в нижнюю палату парламента нового созыва. Если её не изберут в Госдуму, она готова стать послом России на Украине.