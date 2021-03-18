Поклонская раскритиковала Игоря Стрелкова и идею «русского мира»

https://static.news.ru/photo/ab5ad842-8819-11eb-92e6-96000091f725_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Донбасса не за Украину и не за Россию, а за мирную жизнь, но в регион приезжают «ура-патриоты», которые своими идеями и действиями наносят только вред. Об этом в интервью Алексею Красовскому заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Слушайте! Да сколько можно, семь лет уже. Ну надо как-то поставить точку. И не надо распространять на весь мир до планеты Марс «русский мир», — заявила Поклонская.

Она добавила, что категорически против таких «патриотов», как Игорь Стрелков (бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР), который, по мнению Поклонской, также несёт ответственность за убийства людей. Кроме того, необходимо различать национализм и патриотизм, замечает бывший прокурор Крыма.

Может быть, я тоже нехороша в плане «русского мира», ну так что, теперь меня казнить? — задаётся вопросом Поклонская.

Как сообщал NEWS.ru, Стрелков заявил ранее, что Донбасс не выдержит новой эскалации вооружённого конфликта. По его мнению, многое будет зависеть от поведения российского руководства. При этом новый виток вооружённого противостояния на востоке Украины неизбежен, подчеркнул он.