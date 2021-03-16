Наталья Поклонская планирует участвовать в выборах в Госдуму

https://static.news.ru/photo/c1f41a06-8656-11eb-a055-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о планах продолжить политическую карьеру и принять участие в выборах в нижнюю палату парламента нового созыва.

Я готова идти дальше и не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру. С удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв в Государственную думу, — цитирует РИА Новости Поклонскую.

Она добавила, что сохраняется «некоторая неизвестность» по поводу списков, формирующихся в «Единой России» для участия в выборах. Поклонская подчеркнула, что в любом случае не намерена заканчивать политическую карьеру. Выборы в Госдуму нового созыва запланированы на 19 сентября.

Как сообщал NEWS.ru, Наталья Поклонская заявила, что готова встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским и начать диалог, направленный на выстраивание отношений между РФ и Украиной в пользу людей. По её словам, необходимо двигаться вперёд, менять настоящее, «а не прошлое, бесконечно поливая друг друга грязью и настраивая людей на вражду».