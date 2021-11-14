Поклонская отреагировала на слухи о приватизации квартиры в Москве

Назначенная послом РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская обеспокоилась собственной безопасностью после публикации в СМИ сведений о приватизации квартиры в Москве. Некоторые издания, помимо прочего, указали адрес недвижимости, написала экс-депутат Госдумы в своём Telegram-канале.

Поклонская отметила, что после событий 2014 года недоброжелатели неоднократно предпринимали попытки лишить её жизни, а также пытались выкрасть ребёнка. Бывший прокурор Крыма отметила, что ранее никогда не получала в собственность жильё от государства.

С учётом изложенного, как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребёнка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей​, — написала она.

Поклонская добавила, что никогда не смогла бы приобрести жильё, необходимое для работы в Москве.

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская, назначенная послом РФ в Кабо-Верде, приватизировала в Москве предоставленную ей государством квартиру, стоимость которой составляет около 53 млн рублей.