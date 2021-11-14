Поклонская отреагировала на слухи о приватизации квартиры в Москве
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
18:08, 14 ноября 2021
Наталья ПоклонскаяФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Назначенная послом РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская обеспокоилась собственной безопасностью после публикации в СМИ сведений о приватизации квартиры в Москве. Некоторые издания, помимо прочего, указали адрес недвижимости, написала экс-депутат Госдумы в своём Telegram-канале.
Поклонская отметила, что после событий 2014 года недоброжелатели неоднократно предпринимали попытки лишить её жизни, а также пытались выкрасть ребёнка. Бывший прокурор Крыма отметила, что ранее никогда не получала в собственность жильё от государства.
С учётом изложенного, как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребёнка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей, — написала она.
Поклонская добавила, что никогда не смогла бы приобрести жильё, необходимое для работы в Москве.
Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская, назначенная послом РФ в Кабо-Верде, приватизировала в Москве предоставленную ей государством квартиру, стоимость которой составляет около 53 млн рублей.