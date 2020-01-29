Поправки в Конституцию РФ, скорее всего, затронут и вводную часть документа — преамбулу. Об этом журналистам заявил один из сопредседателей рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он не уточнил суть корректировки, однако ранее его коллеги предлагали закрепить в этой части главного документа страны «слова гордости за отечественную историю и великие победы и подвиги предков». Призывы что-то изменить в преамбуле звучали и раньше, но, как отмечают эксперты, опрошенные NEWS.ru, пока таких прецедентов не было. Более того, в Основном законе процедура внесения изменений в его вводную часть не прописана.

Не хватает слов о гордости

В преамбуле к Конституции РФ записаны основные, наиболее важные и системно организующие принципы и позиции. Здесь говорится об утверждении прав и свобод человека, гражданского мира, о государственном единстве, уважении к памяти предков, незыблемости демократической основы российского государства.

В ходе работы над поправками в Основной закон участники этого процесса заявили о необходимости внесения изменений во вводную часть документа. Нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность, и прекрасное место для этого — преамбула, заявила по итогам одного из заседаний рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию её сопредседатель Талия Хабриева.

Ещё раньше представитель партии «Единая Россия», глава движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельчинкова высказалась за то, чтобы добавить в Основной закон «слова о гордости за нашу историю, великие победы и подвиги наших предков». А ещё один член рабочей группы, руководитель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал идею закрепить в Конституции статус России как страны, победившей во Второй мировой войне.

Сергей Булкин/News.ru

С этими доводами согласился и глава профильного комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Скорее всего, будем», — ответил на соответствующий вопрос журналистов парламентарий, при этом не пояснив суть корректировки.

Такого ещё не было

Вопрос о некотором переосмыслении вводной части Конституции РФ ставится не впервые. Так, ещё в 2013 году звучали идеи о закреплении там национальной идеи или обозначении роли православия в истории страны. А весной 2016 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести понятие «русский народ», чтобы преамбула к Основному закону начиналась со слов «мы — русский и другие народы».

Владимир Жириновский Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, ни одна из этих инициатив так и не получила поддержку. Более того, подобных поправок в Основном законе страны ещё не было, как нет и самой процедуры изменения преамбулы, подчеркнули в беседе с NEWS.ru эксперты.

Пока нет процедуры изменения преамбулы. Это не предусмотрено в переходных положениях, где сформулированы довольно общие принципиальные вещи, от которых трудно отказаться. Таких изменений в Конституции не было. Тамара Морщакова судья Конституционного суда РФ в отставке судья Конституционного суда РФ в отставке

Правда, осенью 2015 года депутатами Евгением Фёдоровым и Антоном Романовым (оба из «Единой России») была предпринята попытка устранить этот правовой пробел. Парламентарии предложили на рассмотрение коллег законопроект, позволяющий вносить поправки в преамбулу Конституции РФ. Однако данная инициатива была отклонена нижней палатой парламента. Как пояснял тогда Владимир Плигин, в то время занимавший должность главы профильного комитета Госдумы, в преамбуле описаны базовые принципы конституционного порядка, а значит эта часть Основного закона «не может быть изменена в рамках механизма, заложенного в законопроекте».

Предложения, озвученные членами рабочей группы по изменению Конституции России, озадачили и экс-сенатора, статс-секретаря Федеральной палаты адвокатов России Константина Добрынина.

Если следовать логике новаторов, то правильно поменять и само название. Ведь раньше у нас была не просто Конституция, а Основной закон, и на отказ от этой формулировки очень роптали преподаватели конституционного права, вспоминающие славную молодость брежневской конституции 77-го года. Следуя исторической памяти, давайте напишем «Конституция (Основной закон, берущий своё начало от Русской правды)». Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

Адвокат также напомнил, что преамбула не содержит правовых норм, а представляет собой квинтэссенцию общественного договора народа, принимающего её.

Пересмотр преамбулы не был предусмотрен российскими отцами-основателями именно потому, что её изменение настолько фундаментально, как например, переход к геоцентрической модели мироустройства. Поэтому её изменение — это только принятие новой Конституции, — подчеркнул он.

Как дополнительная мотивация для голосования

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв, принимавший участие в работе Конституционного Собрания РФ в 1993 году, в разговоре с NEWS.ru отметил, что нынешнее предложение отчасти воспроизводит тему войны в Конституции 1977 года. Он напомнил, что тогда во вводной части Основного закона страны было прописано: «ярким проявлением силы социализма стал немеркнущий подвиг советского народа, его Вооружённых Сил, одержавших историческую победу в Великой Отечественной войне».

При этом политолог предположил, что идея изменить преамбулу может быть связана с желанием упростить выбор и создать дополнительную мотивацию при всеобщем голосовании.

Кто за роль России как державы победительницы, тот патриот. А кто против поправок с этим предложением в преамбулу, тот ставит под сомнение роль нашей страны во Второй мировой войне. Чего тут больше, патриотизма или технологий, сказать сложно. Но голосование против для кого-то может стать морально сложным. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

К работе над поправками подключилась и Общественная палата России. Предложения и отзывы региональных общественных палат в течение нескольких дней будут направлены и в Госдуму, и в рабочую группу, пообещала секретарь ОП Лидия Михеева. По её словам, многие инициативы, которые должны быть отражены в заключении, касаются правового положения органов местного самоуправления, мер социального обеспечения населения и уточнения текста преамбулы Основного закона страны.

Над текстом также работала Виктория Немис.