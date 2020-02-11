https://static.news.ru/photo/f3c8ac38-4cb7-11ea-87a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совфеде ответили на высказывание главного редактора «Эха Москвы» о планах правительства обнулить президентские сроки в связи с изменением полномочий президента. Как заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас, эта версия, как и любая другая «массовая конспирология», не обсуждается.

Это ложь, — заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Он уточнил, что этот вопрос лучше всего уточнять непосредственно в рабочей группе, передаёт Lenta.ru.

Ранее Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале сообщил, что группа во внесению поправок в Основной закон РФ обсуждает возможность обнуления президентских сроков.

Как писал NEWS.ru, голосование по внесению поправок в Основной закон пройдёт после подписания специального акта Владимиром Путиным. Документ будет отражать порядок голосования и его процедуру.

Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек.