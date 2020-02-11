В Совфеде ответили на высказывание главного редактора «Эха Москвы» о планах правительства обнулить президентские сроки в связи с изменением полномочий президента. Как заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас, эта версия, как и любая другая «массовая конспирология», не обсуждается.
Это ложь, — заявил он, отвечая на вопрос журналистов.
Он уточнил, что этот вопрос лучше всего уточнять непосредственно в рабочей группе,
Ранее Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале сообщил, что группа во внесению поправок в Основной закон РФ обсуждает возможность обнуления президентских сроков.
Как писал NEWS.ru, голосование по внесению поправок в Основной закон
Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек.
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