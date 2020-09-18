Песков заявил, что Кремль ещё не получил прошение Савченко об отставке

https://static.news.ru/photo/bd6b030e-f999-11ea-af96-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/gubernator.savchenko

В Кремле ещё не получили прошение со стороны белгородского губернатора Евгения Савченко об отставке. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Савченко 17 сентября на закрытом совещании регионального правительства заявил, что принял решение досрочно уйти в отставку. Этот шаг связан с избранием на пост депутата Белгородской областной думы.

Песков заметил, что на данный момент в Кремле не получали каких-либо документов, связанных с прошением Савченко.

Видимо, будут контакты осуществляться с тем, чтобы прояснить ситуацию, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Савченко уже написал заявление на имя президента и представит своего первого заместителя Дениса Буцаева, который, видимо, и примет дела в области в статусе врио губернатора Белгородской области.

Со 2 октября 2018 года региональный глава был единственным действующим руководителем субъекта РФ, который занял свой пост во время президентства Бориса Ельцина.