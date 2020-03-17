Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не проводили телефонный разговор в понедельник, 16 марта. На вторник разговор тоже не запланирован. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Будет ли разговор сегодня или нет, я пока не располагаю информацией, пока в планах президента нет, сегодня достаточно напряжённый рабочий день, — заявил Песков
Он подчеркнул, что лидеры двух стран часто созваниваются и могут сделать это достаточно оперативно.
Поэтому если такой разговор состоится, мы вас проинформируем, — заявил Песков, сообщает РИА Новости.
Российские власти закрыли границу с Белоруссией 16 марта. Эти меры связаны распространением коронавируса нового типа. Белорусский президент выразилнедоумение таким решением Москвы. Он заявил, что намерен обсудить закрытие границы в телефонном разговоре с Путиным.
Белорусский лидер считает, что «Россия вся полыхает от коронавируса», поэтому «кто от кого должен закрываться» является риторическим вопросом. Он заявил, что Белоруссия оставит открытой границу с соседними странами, в том числе с Россией.
В настоящий момент в мире коронавирусом заразились 182 тысячи человек, умерли — 7,1 тысячи, более 78 тысяч выздоровели.
В России диагностировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России, 1 гражданин Италии. Также выздоровели эвакуированные с лайнера Diamond Princess россияне.
NEWS.ru писал, что с 18 марта в России будет установлен временный запрет на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Власти рассматривают возможность полного закрытия границ.