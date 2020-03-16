https://static.news.ru/photo/8a11c0a8-676b-11ea-bbd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией. Мера была принята в одностороннем порядке в целях борьбы с распространением коронавируса.

К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия закрыла границу с Беларусью, — отметил глава государства, слова которого приводит БелТА.

В то же время он констатировал, что в Белоруссии относительно спокойная обстановка. При этом, по его мнению, «Россия вся полыхает от коронавируса».

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали. По данным на 13 марта, в Белоруссии официально подтверждено 27 случаев заражения.

При этом министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявлял, что не видит смысла в закрытии границ из-за пандемии. По его словам, такая мера может привести к росту незаконной миграции и бесконтрольному распространению инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Казахстана приняли решение закрыть границу с Россией из-за введённого в республике режима ЧС в связи с распространением коронавируса.