Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что не видит смысла в закрытии границ из-за пандемии короновируса. По его словам, такая мера может привести к росту незаконной миграции и бесконтрольному распространению инфекции.
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с «Политикой Сегодня»
На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали. По данным на 13 марта, в Белоруссии официально подтверждено 27 случаев заражения.
Ранее NEWS.ru писал, что МИД Белоруссии изучает информацию о решении России закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей в связи с распространением коронавируса. Это мера была принята Москвой в одностороннем порядке.
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