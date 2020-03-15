https://static.news.ru/photo/7b29659e-675e-11ea-b7a8-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что не видит смысла в закрытии границ из-за пандемии короновируса. По его словам, такая мера может привести к росту незаконной миграции и бесконтрольному распространению инфекции.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с «Политикой Сегодня» отметил , что Караник таким образом поставил себя в невыгодное положение по отношению к международному медицинскому сообществу. ВОЗ классифицировала новое заболевание как пандемию, что стало поводом для ряда стран закрыть границы.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали. По данным на 13 марта, в Белоруссии официально подтверждено 27 случаев заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Белоруссии изучает информацию о решении России закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей в связи с распространением коронавируса. Это мера была принята Москвой в одностороннем порядке.