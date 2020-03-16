https://static.news.ru/photo/2c69eece-6777-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Белоруссия не станет закрывать границы с соседними странами, в том числе с РФ.

Соответствующее заявление сделал президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарём Совета безопасности Андреем Равковым. Белорусский лидер при этом отметил, что границы между Белоруссией и Россией, по сути, не существует.

Он заявил, что в сложившейся в мире ситуации руководству Белоруссии стоит подумать, как действовать «соответственно и адекватно». Он сообщил, что удивлён, что в правительстве РФ не знают о том, что границы между двумя странами не существует, она «не делимитирована и не демаркирована», передаёт ТАСС.

У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело, — сказал Лукашенко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией. Мера была принята в одностороннем порядке в целях борьбы с распространением коронавируса.