https://static.news.ru/photo/4489a572-9128-11eb-95e0-96000091f725_660.jpg Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Диалог России со странами — членами Евросоюза продолжается, хотя дела Москвы с Брюсселем идут неважно. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что у России гораздо больше друзей на мировой карте, чем недругов. К странам, с которыми у Москвы хорошие отношения, можно отнести всё постсоветское пространство (кроме Грузии, Украины и Прибалтики), многие европейские государства, Китай, Индию и не только.

Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран. Да, с Брюсселем дела идут неважно, но на двусторонней основе диалог со странами — членами ЕС продолжается. Это африканские государства. Они очень заинтересованы в развитии отношений, — приводит слова Пескова издание «АиФ».

Как ранее передавал NEWS.ru, при президенте Украины Владимире Зеленском в реализации Минского комплекса мер и последующих договорённостей по Донбассу не удалось продвинуться ни на йоту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, с «нормандским форматом» дела обстоят плохо.