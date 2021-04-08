Песков рассказал о непубличных совещаниях Путина

https://static.news.ru/photo/39f1fc14-985c-11eb-925e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент Владимир Путин в ходе подготовки к посланию Федеральному собранию будет участвовать в совещаниях, некоторые из которых пройдут непублично, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Безусловно, в рамках подготовки к новому посланию он будет проводить совещания. Это традиционно делается, далеко не все носят публичный характер, но это процесс комплексный, — сказал он.

По его словам, глава государства при подготовке к посланию контактирует с членами правительства и руководством своей администрации, передаёт РИА Новости.

Это обычный, нормальный процесс, — добавил Песков.

Оглашение послания президента Федеральному собранию намечено на 21 апреля, однако место проведения мероприятия пока не оглашено.

Среди возможных тем речи главы государства называют вопросы внешней политики в условиях санкционного давления, итоги борьбы России с пандемией коронавируса, предстоящие выборы в Государственную думу, ситуация в Донбассе, а также перспективы экономического развития страны.

Накануне стало известно, что дата послания президента Федеральному собранию совпала с ранее запланированным отчётом правительства в Госдуме. В связи с этим кабмин намерен обратиться в нижнюю палату парламента с просьбой о переносе отчёта. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в качестве предварительной даты назвал 12 мая, писал NEWS.ru.