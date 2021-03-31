Песков рассказал, о чём говорили Путин, Меркель и Макрон

https://static.news.ru/photo/735197fa-9210-11eb-a881-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переговоры лидеров России, Франции и ФРГ, которые прошли без участия президента Украины, не являются подменой минского формата, вопросы, на них рассмотренные, были гораздо шире ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно, — цитирует РИА Новости Пескова.

Представитель Кремля отметил, что на переговорах между Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, которые прошли в формате видеоконференции, не было необходимости обозначать красные линии по Донбассу, так как они и так известны. По словам Пескова, речь шла о «безальтернативности выполнения условий минских договорённостей» и о проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с их невыполнением.

Достаточно детально обменялись мнениями лидеры, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал действующего главу страны Владимира Зеленского активизировать военные действия в Донбассе. По словам экс-лидера Украины, следует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года, а также выставить на первую линию контрснайперские группы. Кроме того, он считает, что в обязательном порядке нужно снять ограничение на ведение разведывательных групп.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.