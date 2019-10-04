7 октября российскому президенту Владимиру Путину исполнится 67 лет. Свой день рождения глава страны собирается отметить на природе в кругу родных и близких. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин отметит его на природе. С родными и близкими, — цитирует Пескова ТАСС.
Своё 66-летие российский лидер также встретил на природе, а вот 65-летний юбилей Путин отпраздновал в Сочи, не отрываясь от работы, и провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности.
В прошлом году в Грозном Путина решили поздравить с помощью рекорда и установить в чеченской столице самый высокий в России флагшток.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что хочет подарить на день рождения своему российскому коллеге Владимиру Путину бочку вина собственного производства, писал News.ru.