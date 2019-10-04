https://static.news.ru/photo/0aa8686c-e6a6-11e9-b978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

7 октября российскому президенту Владимиру Путину исполнится 67 лет. Свой день рождения глава страны собирается отметить на природе в кругу родных и близких. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин отметит его на природе. С родными и близкими, — цитирует Пескова ТАСС .

Своё 66-летие российский лидер также встретил на природе, а вот 65-летний юбилей Путин отпраздновал в Сочи, не отрываясь от работы, и провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности.

В прошлом году в Грозном Путина решили поздравить с помощью рекорда и установить в чеченской столице самый высокий в России флагшток.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что хочет подарить на день рождения своему российскому коллеге Владимиру Путину бочку вина собственного производства, писал News.ru.