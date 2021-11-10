Песков раскрыл детали разговора Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин обсуждал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лидеры двух стран обменялись мнениями по данной проблеме, передаёт РИА Новости.

Эта тема обсуждалась, разумеется. Президент Белоруссии, речь же идёт о ситуации на белорусско-польской границе в первую очередь, и президент рассказал своему российскому коллеге о том, что там происходит. Он обменялись мнениями, — сказал Песков.

Ранее в Польше предупредили Белоруссию о возможности полного закрытия движения через границу из-за ситуации с мигрантами. При этом в Варшаве отметили, что не получили обратной связи от Минска по этому вопросу.

В ночь на 10 ноября несколько десятков беженцев прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в районе пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки мигрантов прорваться через границу, относительно спокойно. Президент Польши Анджей Дуда назвал ситуацию с беженцами беспрецедентной массированной гибридной атакой со стороны Белоруссии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в мае, после того как президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.