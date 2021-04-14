Песков прокомментировал встречу посла США с помощником Путина

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Посол США в России Джон Салливан был приглашён в среду, 14 апреля, к помощнику президента РФ Юрию Ушакову. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил факт этой встречи, однако подчеркнул, что это вовсе не означает, что началась подготовка к переговорам президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Да, они встречались с Ушаковым, в том числе, речь шла о том, что озвученные инициативы должны сочетаться с реальными делами, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

На вопрос, значит ли это, что началась подготовка встречи президентов РФ и США, Песков ответил: «Нет, не значит».

Ранее Джо Байден провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры стран обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и глобальной повестки, Байден также предложил Путину провести встречу в рамках саммита на территории третьей страны.

Как писал NEWS.ru, Джона Салливана пригласили к Юрию Ушакову и дали понять, что если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом.

Новая администрация США уже ввела против РФ несколько пакетов ограничений из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. В Белом доме неоднократно заявляли, что эти меры — только начало и за ними последуют новые санкции.