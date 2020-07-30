Песков назвал западные интернет-платформы территорией без правил

https://static.news.ru/photo/2c1ccc88-d253-11ea-94bf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После блокировки канала «Царьград» на видеохостинге YouTube пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков призвал российские СМИ не зависеть от западных платформ и относиться к ним как к ресурсам с низкой степенью доверия.

Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет — ни гарантий, ни правил, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

YouTube заблокировал аккаунт «Царьграда» и одноимённого телеканала в ночь на 28 июля 2020 года. Позже издание заявило о намерении обратиться в суд. Также в редакции обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания «Двуглавый орёл».

У обоих ресурсов общий руководитель — по данным сайта «Царьград», им является бизнесмен Константин Малофеев, основатель «Царьграда». Кроме того, он занимает пост председателя общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл».

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала серию проекта RT о коронавирусе. Сотрудники телеканала намерены подать жалобу. Это уже не первый подобный инцидент. В апреле 2020 года YouTube удалил с канала «RT на русском» интервью с главврачом инфекционной больницы в Коммунарке Денисом Проценко. Однако спустя некоторое время видеоролик был восстановлен.