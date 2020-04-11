YouTube удалил интервью с главврачом Коммунарки

https://static.news.ru/photo/97874b7e-7beb-11ea-b7b3-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Видеохостинг YouTube удалил с канала «RT на русском» интервью с главврачом инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Видеозапись была опубликована 20 марта и набрала 3 млн просмотров. В рамках спецпроекта «Эпидемия» Антон Красовский взял интервью под названием «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы».

Как пишет RT, сотрудники видеохостинга нашли в нём нарушения правил сообщества. В YouTube отметили, что из-за пандемии COVID-19 некоторые правила при проверке контента были скорректированы. RT намерен подать апелляцию.

Ранее 44-летний главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал о заражении коронавирусом. Он самоизолировался и продолжает работать: ведёт дистанционные обходы и консультации больных. Его болезнь развивается не в тяжёлой форме, писал NEWS.ru.