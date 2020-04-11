YouTube удалил интервью с главврачом Коммунарки

Видеохостинг YouTube удалил с канала «RT на русском» интервью с главврачом инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Видеозапись была опубликована 20 марта и набрала 3 млн просмотров. В рамках спецпроекта «Эпидемия» Антон Красовский взял интервью под названием «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы».
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Ранее 44-летний главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал о заражении коронавирусом. Он самоизолировался и продолжает работать: ведёт дистанционные обходы и консультации больных. Его болезнь развивается не в тяжёлой форме, писал NEWS.ru.
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