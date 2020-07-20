Видеохостинг YouTube заблокировал одну из серий проекта RT о COVID-19

https://static.news.ru/photo/87d78df6-cac4-11ea-8bfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала серию проекта RT о коронавирусе. Сотрудники телеканала намерены подать жалобу.

YouTube заблокировал серию «Эпидемии» Антона Красовского про то, как раскупали продукты в начале пандемии COVID-19. Якобы в ролике содержалась «ложная информация» о коронавирусе, противоречащая официальным источникам ВОЗ, — заявили сотрудники RT в своём Telegram-канале.

Это уже не первый подобный прецедент. В апреле 2020 года YouTube удалил с канала «RT на русском» интервью с главврачом инфекционной больницы в Коммунарке Денисом Проценко. Однако спустя некоторое время видеоролик был восстановлен.

На данный момент в мире выявлено 14 671 459 человек, заражённых коронавирусом. Погибли от инфекции 609 482 человека, а выздороветь удалось 8 740 960 пациентам. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как ранее информировал NEWS.ru, в Венесуэле сразу 45 сотрудников государственного телеканала «Венесолана де телевисьон» одновременно заразились коронавирусом.