YouTube восстановил ролик с интервью главврача Коммунарки

https://static.news.ru/photo/b0b2a9aa-7bf9-11ea-a512-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Видеохостинг YouTube восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Денисом Проценко.

Ранее сообщалось, что ролик был удалён с канала «RT на русском» без объяснения причин, якобы в нём были нарушены правила сообщества.

Интервью Антона Красовского «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы» было опубликовано 20 марта и уже успело набрать 3 млн просмотров.

Как писал NEWS.ru, в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву на YouTube известный врач Александр Мясников рассказал, что коронавирус пришёл в этот мир навсегда и даже после окончания пандемии никуда не исчезнет.