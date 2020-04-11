YouTube восстановил ролик с интервью главврача Коммунарки

Видеохостинг YouTube восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Денисом Проценко.
Ранее сообщалось, что ролик был удалён с канала «RT на русском» без объяснения причин, якобы в нём были нарушены правила сообщества.
Интервью Антона Красовского «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы» было опубликовано 20 марта и уже успело набрать 3 млн просмотров.
Как писал NEWS.ru, в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву на YouTube известный врач Александр Мясников рассказал, что коронавирус пришёл в этот мир навсегда и даже после окончания пандемии никуда не исчезнет.
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