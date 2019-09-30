https://static.news.ru/photo/6ad8965e-e371-11e9-a9ed-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин пока не планирует встречу с главой управляющего Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сейчас нет в графике [Путина] такой встречи, — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее официальный представитель Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин Каббаши сообщил, что Абдель Фаттах аль-Бурхан нанесёт визит в Москву 24 октября. Как писали суданские СМИ, на начало октября у аль-Бурхана запланирована долго откладывавшаяся поездка в Объединенные Арабские Эмираты, а в конце октября состоится визит в Россию.

В апреле в Судане произошёл военный переворот. В результате армия отстранила от власти Омара аль-Башира, который управлял страной 30 лет. Через несколько дней спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов встретился аль-Бурханом, который тогда возглавлял Военный совет страны.

Ранее Песков ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли Сергей Глазьев совмещать работу на посту советника главы государства с новой должностью в случае его утверждения министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, писал News.ru.