Песков ответил на вопрос о возможном переносе сентябрьских выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лживой информацию о возможном переносе сентябрьских выборов из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Уже 10 раз это всё опровергли. Нет, нет. Это лживая информация, — пояснил представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, действительно ли российские власти рассматривают вопрос переноса сентябрьских выборов из-за эпидемиологической ситуации. Ранее такая информация появилась в некоторых СМИ.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова также опровергла эти сообщения. Она подчеркнула, что люди, распускающие подобные слухи, пытаются дезорганизовать подготовку к голосованию, но у них ничего не получится.

Единый день голосования в России приходится на третье воскресенье сентября. В 2021 году выборы продлятся с 17 по 19 сентября. Такое решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. Памфилова заявила, что трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации, поскольку гарантирует безопасность и удобство для избирателей.